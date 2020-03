Tutti gli advisors nell'operazione Velomat

Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi, con un team guidato dall'equity partner Andrea Giardino e composto dal junior partner Giuseppe Toia (in foto) e dall'associate Gianmarco Melillo ha assistito i soci di Velomat – società leader nel settore della progettazione e costruzione di macchine per l'assemblaggio automatico, con tecnologia continua e ad alta velocità, per chiusure e tappi, micro-pompe, apparati medicali e connettori – nell'operazione di vendita del controllo della medesima Velomat in favore di SACMI IMOLA S.C., capogruppo del Gruppo Sacmi, leader internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari e impianti nei settori del Ceramics, Packaging (inclusi Beverage e Closures&Containers) e Food.



I soci Velomat sono stati, altresì, assistiti da Fernando e Paolo Pietrostefani – dello Studio Pietrostefani Dottori Commercialisti – in qualità di advisor finanziari.



Sacmi è stata assistita da un team composto dall'avv. Gian Luca Ughi (in foto), dal Dott. Giovanni Campolungo CFO del Gruppo Sacmi, da Elisa Sassi, head of legal department del Gruppo Sacmi e dal Dott. Massimo Magnani per la parte finanziaria.



L'operazione è volta a rafforzare la struttura di Velomat e consentirne un percorso di crescita e sviluppo all'interno del Gruppo Sacmi, pur garantendo la continuità del management di Velomat.