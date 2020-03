DLA Piper nell'acquisizione del capitale sociale di AGROLAB Ambiente S.r.l.

DLA Piper ha assistito AGROLAB, primario gruppo di laboratori indipendenti con sede a Landshut, Germania, nell'accordo con uno dei principali gruppi italiani di consulenza e analisi ambientali, Ambiente S.p.A., per rilevare le attività analitiche, con la denominazione AGROLAB Ambiente S.r.L.



AGROLAB Ambiente gestirà quattro laboratori con sede a Carrara in Toscana e tre filiali a Firenze (Toscana), Siracusa (Sicilia) e Pisticci (Basilicata).



L'operazione è stata condotta da DLA Piper con un team multidisciplinare guidato dal partner Wolf Michael Kühne e composto dall'avvocato Elena Davanzo e da Silvia Lazzaretti.



Hanno inoltre agito gli avvocati Marianna Busetti e Francesco Caselli per gli aspetti corporate, il partner Giorgia Romitelli coadiuvata da Roberta Moffa e da Riccardo Scioscia per gli aspetti di diritto amministrativo, il partner Carmen Chierchia e l'avvocato Mario Bianchi Barattini per la parte autorizzativa ambientale e per gli aspetti di town planning, il partner Paolo Foppiani coadiuvato dall'avvocato Chiara Sciaraffa per gli aspetti di real estate. L'avvocato Pasquale Siciliani e Davide Testa sono intervenuti per gli aspetti labour, gli avvocati Raffaele Perfetto e Veronica Bertocci per gli aspetti afferenti al White Collar Crime, il partner Alessandro Ferrari e l'avvocato Laura Gastaldi per gli aspetti di IPT, il partner Giulio Coraggio e Ludovica Mosci per gli aspetti di privacy e il partner Christian Montinari e l'avvocato Benedetta Lunghi per gli aspetti tax.

Ambiente S.p.A è stato assistito dall'avvocato Elena Nieri e dallo Studio Menchini e Associati con gli avvocati Sergio Menchini e Francesca Marchini.



Le operazioni notarili sono state affidate allo studio Busani & Partners di Milano, in particolare al Notaio Giacomo Ridella.