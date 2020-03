GIUSTIZIA TRIBUTARIA E EMERGENZA CORONAVIRUS, UNCAT: ISTITUZIONI IN GRAVE IMMOBILISMO

Finora nessuna indicazione specifica né sanitaria né normativa di carattere generale ha riguardato i processi tributari.



Uncat propone:



- la sospensione delle udienze generalizzata per il periodo necessario;



- la doverosa e accelerata attuazione su tutto il territorio nazionale del processo telematico;



- la pianificazione fin da ora delle attività di udienza alla scadenza del periodo di sospensione;



- in caso contrario, svolgere le udienze esclusivamente in camera di consiglio



Uncat, l'Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, denuncia il grave immobilismo proveniente dalle istituzioni responsabili del Governo e della Giustizia Tributaria, unica tra le giurisdizioni non contemplata da alcun provvedimento d'urgenza (legislativo o regolamentare o organizzativo), atto a fornire indicazioni chiare e uniformi agli operatori a seguito dell'espandersi dell'emergenza Covid – 19.



Gli avvocati tributaristi hanno raccolto in queste ore le varie iniziative che, a macchia di leopardo sul territorio, sono state assunte dai responsabili delle commissioni tributarie ed all'esito della verifica chiedono con urgenza la definizione di un unico provvedimento unificante per un piano di interventi comune, che contempli:



- tempi, modalità e criteri di governo dell'emergenza;



- un periodo uniforme di sospensione delle udienze (fatta eccezione delle camerali senza valutazione prognostica da parte del presidente del collegio o della sezione) per l'intero territorio nazionale e per un periodo ritenuto dalle competenti istituzioni coerente con l'andamento dell'emergenza sanitaria.



Oltre l'emergenza, Uncat chiede che le autorità competenti inizino fin da subito a pianificare le attività giurisdizionali ordinarie, e cioè quelle immediatamente successive alla scadenza della sospensione delle udienze, proponendo:



- l'aumento del numero delle udienze in modo da ridurre il numero di fascicoli trattati in ciascuna;



- in extrema ratio, e ove l'emergenza dovesse protrarsi, la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio, così come normativamente previsto.



Uncat richiama la necessità che venga data attuazione al processo tributario a distanza, che sarebbe dovuto andare di pari passo con il processo tributario telematico, ma è rimasto inattuato fin dal 2018;



E' necessario che gli operatori abbiano indicazioni precise e che tutti collaborino affinché la giustizia tributaria non subisca un collasso a danno dei contribuenti.



Uncat, infine, rivolge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al ministro dell'Economia una formale richiesta di moratoria dei versamenti dei tributi e contributi (soprattutto dei versamenti ad ADER) estesi a tutto il territorio nazionale per intuibili ragioni legate alla filiera dei commerci.