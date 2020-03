Gop con Abal Group plc nell'innovativa operazione di reverse takeover ai sensi dell'AIM Rule 15 e quotazione al Main Market del London Stock Exchange di Supply@ME S.r.l.

Abal Group plc, società quotata sull'AIM di Londra, ha annunciato l'acquisizione dell'intero capitale di Supply@ME S.r.l., assistita dallo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. Supply@ME S.r.l. è una società FinTech che fornisce alle aziende un servizio innovativo di monetizzazione dell'inventario in una vasta gamma di settori industriali, e che permette ai suoi clienti di attivare transazioni di inventory financing in grado di massimizzare il valore dei loro magazzini dematerializzando gli stessi in tokens negoziati su un'apposita piattaforma di blockchain.



Supply@ME S.r.l. ha generato oltre 300 milioni di Euro di operazioni di monetizzazione dell'inventario nei suoi primi sei mesi di attività ed ulteriori 300 milioni di Euro nei sei mesi successivi. Alla data della pubblicazione del prospetto concernente l'operazione e della circolare agli azionisti di Abal Group plcSupply@ME S.r.l. aveva originato poco meno di 1 miliardo di Euro di contratti, rendendola una delle società FinTech in più rapida crescita a livello internazionale.

L'innovativa operazione, posta in essere nella forma di reverse takeover ai sensi dell'AIM Rule 15, vedrà la riammissione alla quotazione delle azioni di Abal Group plc dall'AIM al Main Market dell'London Stock Exchange al closing del reverse takeover.



Il corrispettivo per l'acquisizione di Supply@ME S.r.l., sarà soddisfatto attraverso l'emissione di nuove ordinary shares di Abal Group plc a favore dell'attuale compagine societaria di Supply@ME S.r.l. Contestualmente, l'acquisizione è stata affiancata da un private placing con l'emissione di ulteriori listed shares a favore di investitori istituzionali ed un vendor selling sempre a favore di investitori istituzionali.



L'operazione è soggetta all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci di Abal Group plc, con closing atteso entro fine mese, che comporterà pertanto la quotazione al Main Market dell'London Stock Exchange della combined entity che avrà una capitalizzazione pari ad oltre 227 milioni di GBP.



Gop, con un team composto dai partner Raimondo Premonte (in foto) ed Emanuele Bosia, dal senior associate Alessandro Meringolo e dall'associata Martina Giocoladelli e coadiuvato dallo studio inglese Marriott Harrison LLP, ha curato tutti gli aspetti dell'operazione.

Cairn Financial Advisers LLP, ha agito invece come advisor finanziario e si è occupato dell'ottenimento da parte del City Panel of Takeovers and Mergers del waiver all'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto in relazione ad Abal Group plc che sarebbe altrimenti sorto in capo agli azionisti di Supply@ME S.r.l. in virtù della struttura dell'operazione.