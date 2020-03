Antonio Iorio e Laura Ambrosi nuovi partner di Legalitax Studio Legale e Tributario

Legalitax Studio Legale e Tributario annuncia l'ingresso di Antonio Iorio e di Laura Ambrosi nel ruolo di partner, con l'obiettivo di rafforzare l'area Contenzioso Tributario e di avviare la nuova practice Penale Tributario.



Antonio Iorio, avvocato patrocinante in Cassazione e Revisore legale, esercita dal 2007 la professione di avvocato occupandosi principalmente di contenzioso tributario e penale tributario. Dal 2003 al 2006 è stato dirigente generale dell'Agenzia delle Entrate. In precedenza è stato consulente presso lo Studio legale tributario corrispondente per l'Italia di Ernst & Young International e, prima ancora, ufficiale superiore della Guardia di Finanza. Antonio Iorio dal 2004 è docente in Economia dei Tributi/Scienza delle Finanze presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Partecipa assiduamente, quale relatore, a convegni e corsi formativi organizzati dalle maggiori società del settore e dagli ordini professionali. È autore di numerosi testi in materia di accertamento, contenzioso tributario e diritto penale tributario e svolge attività pubblicistica su testate specializzate.



La dottoressa Laura Ambrosi si occupa da oltre dieci anni prevalentemente di contenzioso tributario, curando l'assistenza e la difesa dei contribuenti dinanzi all'Amministrazione finanziaria e alle commissioni tributarie, nonché la valutazione della sostenibilità dei giudizi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. E' consulente tecnico in numerosi processi penali per reati tributari. È docente e relatore in convegni e corsi formativi organizzati dalle principali società del settore e dagli ordini professionali. È autore di numerosi testi in materia di accertamento, contenzioso tributario e diritto penale tributario e svolge attività pubblicistica su testate specializzate. Laura Ambrosi è abilitata all'esercizio della professione di consulente del lavoro (Ordine di Brescia); ha conseguito la qualifica di Mediatore Professionista; è iscritta presso la Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici. Dal 2013 è giornalista pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.



Con i due nuovi partner entrerà in Legalitax Studio Legale e Tributario anche un team composto da tre professionisti con specifiche competenze delle aree del contenzioso tributario e penale tributario..