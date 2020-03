Antonio Italiano nominato revisore dei conti dell'UNIDROIT

Antonio Italiano, commercialista, partner di Gemma & Partners studio legale e tributario in alliance with Pepper Hamilton LLP, è stato nominato revisore legale dei conti (commissaire aux compts) dell'UNIDROIT, per il periodo 2020 – 2025. La nomina è stata deliberata dalla 78° Assemblea Generale tenutasi lo scorso 12 dicembre.



L'UNIDROIT è l'Istituto delle Nazione Unite per l'unificazione del diritto privato che ha sede a Roma e vanta la partecipazione di oltre 60 stati membri. Nato nel 1926, l'Istituto è attualmente guidato dal prof. Ignacio Tirado dell'Universidad Autónoma de Madrid.



Antonio Italiano, commercialista e revisore legale, vanta una specifica competenza in materia contabile, fiscale e societaria. Assiste da oltre 30 anni alcune delle più importanti realtà nazionali ed internazionali, siano esse società di capitali, associazioni, fondazioni, associazioni di categoria, etc.



Ha ricoperto molteplici incarichi in seno ad organi statutari di amministrazione e di controllo. In particolare, riveste ed ha rivestito la carica di sindaco effettivo in numerosi collegi sindacali di spa e srl anche quotate, tra cui Acea Ambiente Srl, Demap Srl, Luiss Lab Srl e DigiTouch SpA, nonché il ruolo di membro del Collegio dei revisori contabili e di liquidatore per fondazioni ed enti.