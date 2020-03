DLA Piper con TIM nell'accordo con Disney per il lancio di Disney+

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito TIM nella partnership con The Walt Disney Company per il lancio in Italia della piattaforma streaming Disney+, atteso per il 24 marzo.

I contenuti del nuovo canale saranno trasmessi sulla piattaforma TimVision di TIM.

DLA Piper ha fornito assistenza con i partner Alessandro Ferrari (nella foto) e Gualtiero Dragotti.

Per Tim ha agito la direzione affari legali interna guidata dal general counsel Agostino Nuzzolo, supportato dall'head of legal sales and media Rocco Ramondino.