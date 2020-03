Fried Frank e Gitti and Partners con Goldman Sachs nell'acquisto di Aptos Inc

Goldman Sachs Merchant Banking Division ha finalizzato l'acquisto di Aptos Inc da fondi gestiti da Apax Partners. Aptos è market leader nel settore "retail technology solutions", con applicativi cloud-native e omni-channel per più di 1,000 retail brands in 65 paesi.



• Fried Frank ha agito in qualità di consulente legale per Goldman Sachs Merchant Banking Division. Il team di Fried Frank è stato guidato dal corporate partner Andrea Gede-Lange e ha incluso i corporate partners Michael T. Gershberg e Robert C. Schwenkel; gli antitrust e competition partners Nathaniel L. Asker e Tobias Caspary; l'executive compensation & ERISA partner Jason R. Ertel; l'intellectual property e technology partner Amir R. Ghavi; il litigation partner Joshua D. Roth; il tax partner David I. Shapiro; il corporate real estate special counsel Melissa A. Meyrowitz; il litigation special counsel Michael J. Anstett; i corporate associates Angela Becker, Robert Engelke, Lola Johnson, e Jessica Pisani; gli antitrust e competition associates Shruti Hiremath e Matthew E. Joseph; l'executive compensation & ERISA associate Kevin R. Miller; il litigation associate Avani Uppalapati; e il tax associate Josh Goldstein.



• Gitti and Partners ha agito in qualità di consulente legale italiano per Goldman Sachs Merchant Banking nell'acquisto. Il team è stato coordinato dal partner Vincenzo Giannantonio insieme al partner Giacomo Pansolli e all'associate Nicola Malta del dipartimento corporate e ha incluso e gli associate Marco Bertucci, Gloria Manunza, Giulia Fossati Zunino e Valeria Ramponi per le tematiche societarie; il counsel Elisa Mapelli per gli aspetti giuslavoristici; il senior associate Filippo Rota del dipartimento banking; gli associate Tommaso Iadanza e Sara Schiuma per le tematiche real estate; il senior associate Flavio Monfrini per gli aspetti IP; il counsel Emanuele Li Puma per i profili regolatori; il senior associate Francesca Andrea Cantone, e gli associate Luigi Regazzoni e Celeste Panzeri del dipartimento di litigation; e il trainee Filippo Maria Sanna in relazione alla contrattualistica commerciale.