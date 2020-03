Bertolli & Associati apre il Dipartimento di Consulenza del Lavoro con Elisa Castelletti

Lo Studio Bertolli & Associati apre al suo interno il nuovo dipartimento paghe e consulenza del lavoro, con l'ingresso della consulente del lavoro, dott. Elisa Castelletti, in qualità di responsabile.



Il nuovo dipartimento si occuperà di gestire l'attività ordinaria (elaborazione cedolini mensili e adempimenti connessi) e assisterà i clienti in relazione a tutti gli aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro, inclusa consulenza specifica in ambito giuslavoristico e contenzioso, anche in collaborazione con studi legali specializzati.



Gianluigi Bertolli, Senior Partner dello Studio, ha così commentato l'apertura del nuovo dipartimento: "Coerentemente con la nostra strategia di crescita, anche questa iniziativa persegue l'obbiettivo di offrire ai nostri clienti una consulenza sempre più integrata, multidisciplinare e di elevata qualità, in ambito societario, tributario e giuslavoristico, con l'indubbio vantaggio di rapportarsi ad un unico interlocutore".