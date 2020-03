Equity Factory e Russo De Rosa Associati coinvolti nell'acquisizione della varesina SO.PR.AD. da parte di Pregis

Il gruppo americano Pregis LLC. effettua un nuovo investimento in Europa acquisendo SO.PR.AD. Srl, un produttore di film protettivo su base globale basato a Travedona (VA).

L'operazione rafforza la posizione di Pregis come leader globale nel mercato del film protettivo temporaneo. La divisione Pregis Polymask, in particolare, amplierà la sua offerta con i prodotti SO.PR.AD. a base di gomma e solvente aprendo opportunità, tra gli altri, nei settori della lavorazione dei metalli e nell'automotive.



Pregis, fornitore leader globale di innovative soluzioni di packaging e protezione, è parte del portafoglio del private equity Warburg Pincus.



Equity Factory è stato M&A advisor esclusivo per SO.PR.AD. L'assistenza legale ai venditori è giunta da Russo De Rosa e Associati, con gli avvocati Marzio Molinari, Caterina Giacalone e Giovan Battista Biondo.