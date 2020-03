TUTTI GLI ADVISOR NELL'ACQUISIZIONE DI ARTS DA SALVATORE FERRAGAMO

In data 10 marzo 2020, Salvatore Ferragamo SpA ha approvato la sottoscrizione di un accordo per l'acquisizione del 100% delle quote di Arts S.r.l. per un corrispettivo complessivo pari a Euro 11,3 milioni, pagabili al closing, a cui aggiungere la liquidità netta della società acquisita al 31 marzo 2020 (stimabile in circa Euro 3,5 - 4 milioni) da versarsi in via differita entro il 28 febbraio 2021.



Il closing dell'operazione è previsto entro il mese di aprile 2020.



Arts Srl è una società che collabora, sin dalla sua costituzione nel 1984, con Salvatore Ferragamo SpA nella prototipia, industrializzazione, controllo qualità e monitoraggio della rete dei fornitori del Gruppo con riferimento al prodotto calzatura per uomo.

L'operazione ha lo scopo di rafforzare il controllo del Gruppo sulla propria catena di fornitura e integrare alcune competenze strategiche in una delle categorie di prodotto più significative per Salvatore Ferragamo SpA.



Nell'operazione Salvatore Ferragamo SpA è stata assistita da Caretti & Associati quale suo advisor finanziario e dallo studio Pedersoli in qualità di advisor legale.



JP Morgan e il prof. Andrea Amaduzzi hanno rilasciato apposite fairness opinion sulla congruità dei termini finanziari dell'operazione. EY e lo studio Scarioni Angelucci hanno condotto la due diligence.



I soci venditori di Arts sono stati assistiti da Deloitte Financial Advisory come advisor finanziario e dallo Studio Benini come consulente legale e societario.