DENTONS CON FRIULCHEM NELL'INGRESSO NEL CAPITALE DI PHARMABBIE INC USA

Lo studio legale Dentons ha assistito Friulchem S.p.A. – società quotata all'AIM Italia, tra i principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario – nell'acquisto del 13% del capitale sociale di Pharmabbie Inc, società americana specializzata nello sviluppo di farmaci veterinari da distribuire nel mercato USA attraverso la tecnologia proprietaria FC-CUBE® di Friulchem, sottoscrivendo l'aumento di capitale sociale riservato emesso dalla stessa società USA.



Dentons ha prestato assistenza "dual side" in relazione agli aspetti di diritto americano e di diritto italiano con un team composto dal partner Michael Bosco (in foto), responsabile dello US Desk in Italia, e dalla partner Antonella Brambilla.



I soci di Pharmabbie Inc. sono stati assistiti per gli aspetti legali da Goodwin Procter LLP.

Advisor finanziario di Friulchem: Arkios S.p.A., con il team composto da Paolo Cirani e Angelo Facciolo.