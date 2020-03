NOTIZIE DAL CNF



"Continua il dialogo istituzionale pressoché giornaliero tra il Consiglio nazionale forense e il ministero della Giustizia, e da questo punto di vista ritengo molto importante quanto condiviso con il ministro Bonafede, che ringrazio, ossia la necessità di un prossimo ulteriore intervento normativo in materia di giustizia che risolva alcuni nodi interpretativi del decreto legge 11/2020 per i tribunali, e si adegui a quella che è l'evoluzione continua della situazione sanitaria nel Paese. Il Cnf si sta impegnando per favorire il funzionamento, nei limiti del possibile e in piena sicurezza, della giurisdizione nel prossimo futuro".

Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin.

"Apprezzo molto sotto questo punto di vista – prosegue poi Mascherin - anche le dichiarazioni rese oggi su Il Dubbio dal presidente del Consiglio di Stato Patroni Griffi, che ha manifestato la necessità anche per la giustizia amministrativa di soluzioni normative da un lato, incluso il tema della estensione della sospensione dei termini, e di buone prassi condivise con l'avvocatura dall'altro, idonee a conciliare massima tutela della salute per tutti e esercizio, per quanto emergenziale, della giurisdizione".

"Naturalmente in questa fase di sostanziale paralisi del Paese – è la conclusione del presidente del Cnf - l'avvocatura attende importanti interventi per il sostegno economico della categoria. Sul punto, insieme a Cassa Forense e Ocf, abbiamo avanzato richieste al Mef e altre ne formuleremo anche guardando alla evoluzione e ai relativi riflessi della crisi sanitaria".