DLA Piper, KPMG e Studio Totaro nel risanamento aziendale del gruppo Enerpoint

DLA Piper ha assistito Enerpoint S.p.A. - società attiva nel settore fotovoltaico, dal 2016 soggetta a un accordo ex art. 182-bis L.F. di natura liquidatoria – in una complessa operazione finalizzata alla rimodulazione del proprio indebitamento finanziario e al relativo risanamento aziendale.

La cessione in favore di un investitore istituzionale dei crediti vantati dai creditori finanziari di Enerpoint e l'intervento di Infrastrutture S.p.A., quale investitore industriale, nell'acquisizione di una consistente parte degli asset del gruppo, rappresentata in particolare da impianti fotovoltaici, hanno consentito a Enerpoint la sostanziale riduzione e rimodulazione del proprio indebitamento finanziario, la chiusura anticipata dello strumento ex art. 182-bis L.F. e la conseguente possibilità di uscire dallo stato di liquidazione.

DLA Piper ha agito con un team coordinato dal partner Ugo Calò (nella foto) e composto dagli avvocati Riccardo Pagotto e Federico Russo.

Per gli aspetti finanziari e industriali Enerpoint è stata assistita da KPMG, con il partner Marco Brugola, il senior manager Marco Negri e la senior consultant Letizia Ridolfi.

Il gruppo Infrastrutture è stato affiancato dallo Studio Totaro, nella persona dell'avvocato Francesco Totaro.