GOP e Legance nelle joint venture tra CDP ed ENI per iniziative congiunte nell'ambito di decarbonizzazione, economia circolare ed energie rinnovabili

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito il gruppo Cassa Depositi e Prestiti in relazione a due joint venture con il gruppo ENI, assistito da Legance, per la realizzazione di iniziative congiunte nell'ambito della decarbonizzazione, dell'economia circolare e delle energie rinnovabili.

La prima joint venture tra CDP Equity ed Eni riguarda lo sviluppo e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia, in particolare sfruttando aree industriali dismesse da riconvertire, minimizzando il consumo di suolo destinabile ad altri usi. Gli accordi di joint venture sono stati già vagliati dall'Autorità Antitrust che ha rilasciato l'autorizzazione all'operazione.

La seconda joint venture tra CDP Equity e Eni Rewind riguarda lo sviluppo di impianti per la produzione di bio combustibili e acqua, a riutilizzo industriale e irriguo, tramite l'impiego dei rifiuti organici urbani (FORSU), in linea con un modello di sviluppo circolare. L'operazione è ancora soggetta all'autorizzazione da parte dell'Autorità Antitrust.

Il team GOP che ha assistito il gruppo CDP è stato guidato dal partner Piero Fattori e composto dal partner Magda Serriello e dall'associate Niccolò Romano per gli aspetti di diritto societario; dal partner Matteo Padellaro (foto a sinistra) e dall'associate Francesco Alongi per gli aspetti regolatori ed antitrust; dal partner Massimo Sterpi e dalla senior associate Francesca Fosson per gli aspetti di proprietà intellettuale.

GOP, con un team composto dai partner Piero Fattori e Matteo Padellaro, ha inoltre agito quale project counsel con riferimento agli aspetti legati alla notifica all'Autorità Antitrust delle due operazioni.

Gli aspetti legali dell'operazione sono stati anche curati, per il gruppo Cdp, da un team legale composto da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza, Antonio Tamburrano, responsabile legale business & financing, Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, Massimiliano Di Tommaso, responsabile legale M&A e fondi, Alberto Tusini Cottafavi e Nicolangelo Del Rosario, per gli aspetti di diritto societario.

Il team di Legance che ha assistito il Gruppo ENI è stato guidato dal senior partner Monica Colombera (foto a destra) coadiuvata dagli associate Stefania Serena Monghini e Stefano Tallamona. Gli aspetti amministrativi sono stati seguiti dal senior counsel Ivano Saltarelli.