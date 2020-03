STUDIO PREVITI: ATTIVATO UN NUMERO VERDE AL SERVIZIO DELLE AZIENDE IMPEGNATE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

I professionisti dello Studio potranno operare in team dedicati da remoto per gestire gli aspetti di Gdpr, business continuity e smart working



Pur nel rispetto delle nuove rigide disposizioni varate dal Governo con i Decreti del 9 e 11 marzo, occorre sostenere le aziende e i loro manager per assicurare la continuità aziendale e l'adempimento delle prescrizioni introdotte in tema di sicurezza sul posto di lavoro, rispetto del GDPR e smart working.

Per questa ragione, i professionisti operano dalle sedi di Roma e Milano in smart working, sfruttando la struttura informatica all'avanguardia di cui lo Studio si è dotato da tempo, con team dedicati a supportare non solo i clienti in house ma anche le realtà presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, lo Studio Previti ha attivato il numero verde 800 629 881, per fornire una rapida consulenza nella gestione dello stato di emergenza connesso alla diffusione del Covid-19. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 20:00, e permetterà a chi lo desideri di ricevere a titolo gratuito informazioni sulle procedure da seguire in questa situazione particolare.

Considerato il forte interscambio con l'estero sia in fase di approvvigionamento materie prima sia di export di prodotti e servizi finiti, lo Studio Previti ha costituito un team che segue con attenzione le relazioni con tutti i mercati mondiali ed in particolare con quelli cinesi e russi.

"La diffusione del contagio da Covid-19 e le misure straordinarie adottate dal Governo e dalle Istituzioni italiane stanno generando forti preoccupazioni e incertezze in diversi ambiti di business. Per le aziende, le maggiori criticità sono legate alla raccolta e al trattamento dei dati personali, anche di tipo sanitario, e alla gestione dei rapporti contrattuali, giacché l'adempimento delle obbligazioni assunte risulta frequentemente ostacolato o del tutto impedito" spiega Stefano Previti, Managing Partner dello Studio.

Uno dei settori di maggior lavoro è certamente la compliance in materia di GDPR. "Per quanto riguarda la raccolta dei dati personali, in ragione del rischio sanitario, si rende necessaria per ragioni di accertamento e prevenzione. Tuttavia, occorre distinguere le attività di prevenzione poste in essere dai soggetti istituzionali e sanitari da quelle dei soggetti privati e degli enti pubblici. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito infatti che i datori di lavoro devono infatti astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. La finalità di prevenzione deve essere svolta solo da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato, con la conseguenza che l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano solo agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile" spiega Vincenzo Colarocco, responsabile del Dipartimento Protezione dei dati personali, compliance e sicurezza informatica.

Sotto il profilo contrattualistico, invece, ci si interroga sulle sorti dei rapporti contrattuali e sulla applicabilità o meno di taluni istituti giuridici quali, ad esempio, quelli disciplinanti (i) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.) e (ii) l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467 c.c.), in combinato disposto con il principio della responsabilità del debitore, per inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), nonché sulle conseguenze che essi hanno, in concreto, dal punto di vista operativo. "Non è possibile affermare, in via generale, se le molteplici conseguenze determinate dall'epidemia, siano tali da elidere la responsabilità dei debitori, che non siano in grado di adempiere esattamente (si pensi ad un ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti) o del tutto alle prestazioni oggetto dei contratti, stipulati antecedentemente lo ‘scoppio' della emergenza sanitaria" ricorda Andrea Bernasconi, responsabile del Dipartimento di diritto societario e commerciale.

Gli effetti giuridici devono, invero, essere precipuamente valutati caso per caso, tenendo in considerazione una pluralità di fattori quali, ad esempio, l'applicabilità della legge italiana o di altro ordinamento alla fattispecie contrattuale, l'oggetto dei contratti, i fatti portati a sostegno del ritardo e/o dell'inadempimento, l'impraticabilità di soluzioni alternative per l'adempimento, il contegno tenuto dal debitore oltre dal creditore della prestazione.