EY al fianco di FinecoBank per l'accordo di Patent Box

EY ha affiancato FinecoBank nella sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate (Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali) dell'accordo preventivo avente ad oggetto il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa "Patent Box".

In particolare, l'accordo riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo del marchio e dei software che caratterizzano l'offerta di servizi di trading on line e di consulenza di FinecoBank.

Nell'ambito della procedura, EY ha agito con un team multidisciplinare guidato dai soci Marco Ragusa, Pasquale Cormio e Francesco Pau e composto dai senior manager Alberto Giorgi e Gianmaria Botte, lavorando in sinergia con Fabio Milanesi, Lorena Pellicciarie e Paola Giachetto, rispettivamente Vicedirettore Generale, CFO e Tax Director di FinecoBank.

L'accordo di Patent Box ha consentito a FinecoBank un significativo risparmio fiscale per il periodo 2015-2019.

