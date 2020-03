Il Prof. Tommaso dalla Massara è il nuovo Of Counsel di Rödl & Partner: con lui cresce il know-how specialistico dello Studio nell'ambito della consulenza d'impresa e nel contenzioso ordinario ed arbitrale

Tommaso dalla Massara, Professore ordinario dell'Università di Verona, è Of Counsel dello Studio inter-nazionale Rödl & Partner, dove si occuperà, di concerto con i professionisti dello Studio, oltre che di formazione interna, di litigation e di consulenza, specie nell'ambito della cessione di partecipazioni.



Rödl & Partner annuncia l'ingresso di Tommaso dalla Massara, professore ordinario dell'Università di Verona, che supporterà i professionisti di Studio in materia di contenzioso e della consulenza sotto i molteplici profili che riguardano l'impresa.



Tommaso dalla Massara ha maturato una significativa esperienza professionale, occupandosi per 20 anni soprattutto di consulenza in ambito commerciale e societario e di contenzioso arbitrale, sia internazionale che domestico.

Come professore, da sempre si interessa di fondamenti e di modelli del diritto privato europeo nell'ambito dei rapporti patrimoniali, anche sotto il profilo delle tutele processuali. Ha ricoperto varie cariche nell'ambito della governance dell'Università di Verona e, più in generale, in ambito universitario.

È autore di quattro monografie, più di un centinaio tra saggi, note a sentenza e contributi in riviste scientifiche, curatore di opere collettanee e direttore di una nuova Collana scientifica per "Il Mulino".

Inoltre, Tommaso dalla Massara ha in passato collaborato con la Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati per la predisposizione di due proposte di legge, l'una in tema di art. 96, comma 3, c.p.c. (c.d. ‘lite temeraria'), l'altra in tema di termini di prescrizione delle garanzie connesse alla cessione di partecipazioni sociali.



Tommaso dalla Massara collaborerà al progetto Young Desk, coadiuvato dall'avv. Tiziana Fiorella, che da anni propone attività di formazione, ricerca e sviluppo dedicata ai giovani professionisti dello Studio.

All'interno di questo progetto, Tommaso fornirà - attraverso il coinvolgimento dei giovani professionisti - consulenza nell'ambito di quella che viene definita ricerca commissionata o "conto terzi".

"Grazie alla collaborazione con Tommaso, possiamo dare ulteriore slancio al progetto Young Desk dedicato agli under 33, che porto avanti già da alcuni anni" commenta Tiziana Fiorella, associate partner dello Studio.

"Lo Studio crede fortemente nella crescita dei giovani, per questo desideriamo continuare a stimolarne la formazione, permettendo a ciascuno di sviluppare e condividere nuove competenze, e arricchire il proprio background professionale".



"Con l'expertise di Tommaso dalla Massara, il dipartimento Litigation & Arbitration di Rödl & Partner sviluppa ulteriormente i servizi di assistenza giudiziale in materia di contenziosi internazionali, con un particolare focus alle controversie che coinvolgono attori di provenienza tedesca, in perfetto allineamento con l'origine e il DNA dello Studio" commenta Massimiliano Perletti, Equity Partner della Branch milanese di Rödl & Partner, "le competenze di Tommaso certamente ci permetteranno di crescere e presentarci con ancora maggiore autorevolezza sul mercato; le sue expertise si integrano perfettamente con quelle già presenti, consentendoci di creare nuove sinergie tra i professionisti dello Studio".



Con l'inserimento di Tommaso dalla Massara quale Of Counsel, lo Studio Rödl & Partner conferma la volontà di affermarsi come punto di riferimento per clienti tedeschi e comunque internazionali, sia nell'ambito della consulenza giudiziale che stragiudiziale.