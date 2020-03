DWF annuncia la promozione di Matteo Cerretti

DWF, business legale globale, ha annunciato la promozione di Matteo Cerretti, Head of Insurance di DWF Italy.



Matteo Cerretti, Head of Insurance e Partner di DWF Italy è stato promosso all'interno della Partnership Structure dello Studio diventando così Equity Partner di DWF LLP oltre ad essere stato nominato Deputy Global Head dell'Insurance Sector e membro dell'Insurance Executive Board di DWF.

Matteo è specializzato in diritto assicurativo, sia in ambito contenzioso (principalmente nel settore delle c.d. financial lines e responsabilità professionale) che regolamentare e assiste diversi Syndicates del mercato dei Lloyd's nonché intermediari assicurativi e le principali compagnie assicurative e riassicurative italiane e internazionali. Matteo ha altresì un significativo background nel settore societario ed M&A.

Michele Cicchetti, Managing Partner di DWF a Milano, ha dichiarato: "questo è un risultato meritato per Matteo che ha dimostrato grande dedizione al lavoro e un notevole impegno.

Puntiamo molto a permettere ai talenti del settore legale di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Matteo in poco più di un anno ha sviluppato con successo il dipartimento di insurance contribuendo significativamente all'implementazione dei Connected Services, che contraddistinguono il business model di DWF nel panorama degli studi legali internazionali".

La sede di Milano conta circa 63 persone che offrono ai clienti un ampio range di servizi.

La vasta conoscenza dei settori in cui operano i clienti consente loro di fornire soluzioni legali efficaci e pratiche e di supportare i clienti nelle seguenti materie: Insurance & Reinsurance, M&A e Private Equity, Corporate & Commercial, Labour, Bankruptcy & Restructuring, Compliance, Banking & Finance, IP, Fintech & Insurtech, Tax, Private Clients, Energy & Project Finance, Public Law, Real Estate e Litigation & Arbitration.