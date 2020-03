GOP assiste Comcast Corporation nell'acquisizione di BlueFace

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Comcast Corporation, uno dei principali operatori attivi nel settore delle telecomunicazioni negli USA, per i profili di diritto italiano dell'acquisizione del gruppo BlueFace, attivo anch'esso nel settore delle telecomunicazioni in Italia.



GOP ha assistito Comcast con un team composto da Fabio Ilacqua (Managing Partner - in foto) e Francesco Mancuso (Senior associate) dell'ufficio di New York, per gli aspetti Corporate/M&A, nonché da Saverio Schiavone (Partner), con Veruska Crucitti (Senior associate) e Cristina Pulvirenti (Associate), per gli aspetti di diritto del lavoro.