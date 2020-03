CLEARY GOTTLIEB E WHITE & CASE NELLA VENDITA DEL BUSINESS DEGLI INVERTER SOLARI DI ABB A FIMER

Cleary Gottlieb ha assistito ABB in relazione alla vendita a FIMER S.p.A., assistita a sua volta dallo studio legale internazionale White & Case, del proprio business relativo agli inverter solari a livello globale. L'operazione si è conclusa il 29 febbraio 2020.

Il business oggetto dell'operazione conta circa 800 dipendenti in più di 30 paesi, con siti produttivi e di ricerca e sviluppo situati in Italia, India e Finlandia e include il business degli inverter solari di Power-One, acquisito dalla divisione Discrete Automation and Motion di ABB nel 2013.

Il team di Cleary che ha assistito ABB è composto da Matteo Montanaro (in foto), Lorenzo Freddi, Giulia Rimoldi e Gabriele Barbatelli per i profili corporate dell'operazione. Ufuoma Brume ha assistito in materia di diritto inglese. Marie-Laurence Tibi, Pierre Wolman e Valentin Condette de Sainte-Maresville si sono occupati degli aspetti di diritto francese dell'operazione. Emmanuel Ronco, Tom Wales e Edouard Burlet hanno fornito consulenza in materia di proprietà intellettuale.