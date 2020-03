DLA Piper con TeamSystem nel lancio della piattaforma fintech "Cash4Italy"

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito TeamSystem, gruppo leader in Italia nello sviluppo e vendita di software per aziende e professionisti, sugli aspetti in materia di data protection relativi allo sviluppo e al lancio della piattaforma "Cash4Italy", una piattaforma fintech che consente di eseguire il trading delle fatture, fronteggiando così la crisi di liquidità.

La creazione della piattaforma ha comportato l'analisi delle tematiche di carattere regolamentare che sono state risolte con soluzioni innovative conformi ai principi di privacy by design al fine di poter massimizzare i benefici e le opportunità per gli utenti, senza aumentare i rischi operativi per la società in un business che è soggetto a notevoli variabili anche esterne e che fa della fruibilità e dell'adattabilità alle specificità dei diversi utenti, una delle sue caratteristiche principali.

DLA Piper ha agito con un team coordinato dal partner Giulio Coraggio e composto dagli avvocati Giulia Zappaterra e Maria Chiara Meneghetti e da Tommaso Ricci.