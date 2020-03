STEFANELLI&STEFANELLI METTE ON LINE GLI STRUMENTI PER GESTIRE L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Sanità, smartworking e appalti gli ambiti trattati con indicazioni e formulari

L'emergenza Coronavirus sta colpendo trasversalmente il settore economico, produttivo e dei servizi. Per supportare concretamente i propri clienti e tutte le imprese che necessitano di consulenza a distanza, Stefanelli&Stefanelli ha predisposto una sezione del proprio sito https://www.studiolegalestefanelli.it dedicata a consigli gratuiti e suggerimenti per la gestione amministrativa di questioni legali.

Lo Studio ha messo infatti a disposizione una serie di documenti standard che possono essere scaricati gratuitamente per gestire la riorganizzazione dei processi nell'emergenza Coronavirus.



All'indirizzo https://www.studiolegalestefanelli.it/it/solidarieta-digitale-sanita possono essere scaricati alcuni strumenti utili per le strutture sanitarie; "si tratta di documenti (quali informative privacy, questionari ecc..) utili per gestire velocemente i cambi di processi mantenendosi in compliance" commenta l'avv. Silvia Stefanelli, partner dello Studio.



All'indirizzo https://www.studiolegalestefanelli.it/it/solidarieta-digitale-smartworking si trovano invece strumenti per lo smartworking; "obbligo ad attivare il lavoro agile o smartworking per tutti i settori diversi dalla produzione, ed in ogni caso quando non è possibile rispettare le condizioni di sicurezza previste anche dal protocollo sottoscritto tra aziende e sindacati" sintetizza l'avv. Andrea Marinelli.



Infine all'indirizzo https://www.studiolegalestefanelli.it/it/solidarieta-digitale-contratti "è possibile scaricare un facsimile di lettera di richiesta di sospensione di un contratto" conclude l'avv. Andrea Stefanelli, partner dello Studio.



Tutti i documenti sono scaricabili gratuitamente e personalizzabili a seconda delle singole esigenze. I professionisti dello Studio sono a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

Infine sulla homepage dello Studio è possibile consultare news di continuo aggiornamento sull'emergenza coronavirus.