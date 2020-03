AVVOCATURA NEL BARATRO, MALINCONICO (OCF): URGENTE UN PIANO PER IL WELFARE DEI PROFESSIONISTI

"La crisi economica che già sta aggredendo il Paese rischia di colpire, e già sta colpendo, in modo durissimo la categoria forense. Le imprese ferme, le attività giudiziarie bloccate si ripercuotono sull'Avvocatura in maniera drammatica. Abbiamo notizia di colleghi che già ora non riescono ad arrivare a fine mese. Non riesco a immaginare cosa potrà accadere al termine di questa emergenza".



A lanciare un appello per il varo di un piano di interventi a sostegno della Avvocatura è Giovanni Malinconico, Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense. "L'alternativa - spiega - è la desertificazione dell'intera categoria, nella quale solo i grandi studi sopravviveranno, con un danno che si ripercuoterà su tutta la comunità ".



Per questo l'OCF, organismo di rappresentanza politica degli Avvocati, indica alcune priorità per il sostegno della categoria.



"Pensiamo a misure urgenti per il patrocinio a spese dello Stato, accelerando le procedure di liquidazione degli onorari, e ad anticipazioni pro-soluto e rivalsa nei confronti dell'amministrazione da parte della Cassa Forense - continua Malinconico - oltre a interventi per agevolare la compensazione fiscale degli onorari da patrocinio".



Fra le misure da adottare anche specificare che la cassa integrazione per dipendenti riguarda anche gli degli studi professionali; una chiara estensione alle professioni delle misure per le PMI; la sospensione dei mutui e delle rate dei finanziamenti di qualsiasi genere per l'esercizio dell'attività professionale; la sospensione della ritenuta d'acconto per compensi e per collaboratori per chi ha avuto dei dipendenti; il credito di imposta per l'affitto dello studio; la costituzione di un fondo consentire la sospensione dei canoni di locazione degli studi professionali e remunerare i proprietari.



"E questa è solo una parte delle esigenze immediate. Resta poi necessario studiare misure di accelerazione per il pagamento dei crediti degli Avvocati nei confronti delle PP.AA. e sospendere i carichi iscritti a ruolo e le rateizzazioni dell'Agenzia delle Entrate senza applicare sanzioni ed interessi per l'anno 2020".