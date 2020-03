GOP con CEFLA nell'acquisizione di Stern Weber Polska

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito CEFLA S.C. nella conclusione di un accordo per l'acquisizione del 51% della società di diritto polacco Stern Weber Polska, società partner di distribuzione del marchio CEFLA Medical Equipment in Polonia.

Nata come società specializzata in impianti elettrici e termoidraulici, oggi Cefla è un grande gruppo industriale con 5 Business Unit: Engineering, Shopfitting, Finishing, Medical Equipment, Lighting.

L'acquisizione di Stern Weber Polska, uno dei maggiori player distributivi di Medical Equipment in Polonia, si inserisce infatti in un processo di investimento di CEFLA S.C. in tale ambito sia in Italia che all'estero; i valori dell'operazione non sono stati resi noti.

GOP ha assistito CEFLA S.C. con un team composto dal partner Federico Dettori e dal senior associate Rodrigo Boccioletti.