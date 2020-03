Osborne Clarke ha annunciato la nomina di Antonio Fugaldi quale nuovo partner.

Antonio Fugaldi assiste intermediari finanziari, società industriali, finanziarie e immobiliari in operazioni di finanziamento, realizzate su base nazionale e internazionale, e in particolare in operazioni di real estate finance, acquisition finance e project finance, nonché in operazioni di ristrutturazione del debito. Ha inoltre assistito banche italiane e internazionali in operazioni di finanza strutturata.

In Osborne Clarke dal 2017, Antonio Fugaldi ha in precedenza lavorato per K&L Gates e Linklaters.

"La nomina di Antonio a partner – commenta Riccardo Roversi, managing partner di Osborne Clarke Italia - rientra nel progetto di crescita dello studio avviato già lo scorso anno con la nomina a socio di Alessandro Villa e conferma la volontà di valorizzare e riconoscere l'impegno dei professionisti che nel corso degli anni hanno saputo distinguersi per qualità del lavoro e professionalità".

Con la promozione di Antonio Fugaldi il numero dei soci dello studio in Italia sale adesso a 22.