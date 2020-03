Cocuzza & Associati pubblica il Covid-19 Legal Kit

Cocuzza & Associati ha organizzato al suo interno una task force per far fronte alle numerose richieste da parte dei clienti. I professionisti dello studio, ciascuno per la propria area di competenza, hanno lavorato alla redazione del COVID-19 Legal Kit che, nell'insieme, definisce una mappa ragionata per districarsi tra i numerosi provvedimenti che si stanno susseguendo in questi giorni.

La panoramica fotografa lo stato dell'arte al 18 marzo 2020 e può quindi essere soggetta a future modifiche.

I titoli dei contributi sono presenti nella sezione dedicata del sito Cocuzza & Associati:

Cocuzza & Associati, Studio Legale