Coronavirus: Riffeser (Fieg), garantire a tutti i cittadini i giornali

Il Presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, invita le società di consegna a domicilio a fornire i propri servizi anche per la consegna della stampa quotidiana e periodica ai cittadini, rifornendosi presso le edicole più vicine

L'informazione di qualità, attendibile e verificata, fornita a domicilio, costituisce un servizio essenziale, soprattutto in una fase delicata di emergenza nazionale. Gli editori sono disponibili ad ospitare nelle pagine delle proprie pubblicazioni le opportune forme di visibilità dei servizi offerti per garantirne la massima diffusione.

Riffeser ringrazia pubblicamente per le attività di consegna a domicilio già messe in campo dalle aziende Di Canto e Lobuono e per tutte le altre analoghe iniziative, dei singoli edicolanti, delle Istituzioni locali, delle associazioni, anche di volontariato.