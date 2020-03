Dentons lancia un tool gratuito online per fornire alle imprese una panoramica comparativa globale - a copertura di oltre 60 Paesi, destinati a crescere - sui profili normativi e le misure adottate per l'emergenza da Covid-19 in tema di diritto del lavoro. "COVID-19 Global Labor & Employment Tracker" fornisce indicazioni, comparabili fino a 3 giurisdizioni per volta, su responsabilità del datore di lavoro sulla tutela della salute dei dipendenti, protocolli di viaggio, retribuzione dei dipendenti in quarantena o se non abili al lavoro, dipendenti con diagnosi di Covid-19, privacy e protezione dei dati, adeguamento delle condizioni di lavoro in caso di difficoltà operative.



Utilizzando il tool - in costante aggiornamento e consultabile gratuitamente all'indirizzo www.covid19globalemployer.com - è possibile entrare in contatto con il team multigiurisdizionale di professionisti creato ad hoc per supportare i clienti nella gestione della crisi.

Questa è solo una delle tante iniziative promosse a livello globale da Dentons per mantenere aggiornati i clienti su tutte le misure adottate dai vari Paesi colpiti dalla pandemia.



Tutte le info e gli strumenti utili sono disponibili online sul Dentons COVID-19 (Coronavirus) hub, consultabile all'indirizzo www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub.



Dentons in Italia ha, inoltre, costituito un team multidisciplinare per fornire assistenza ai clienti sui diversi aspetti legali connessi alla gestione dell'emergenza.

Per informazioni e supporto è disponibile l'indirizzo email covid19italy@dentons.com