Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di Banco BPM nel finanziamento in project financing di Cogenest

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale di Banco BPM S.p.A. nel finanziamento in project financing a favore di Cogenest S.r.l., il cui capitale sociale è interamente detenuto da Iniziative Biometano S.p.A., per la realizzazione di un impianto per la produzione di 499 Smc/h di biometano in Provincia di Verona.

Lo studio ha assistito Banco BPM nella redazione e predisposizione della documentazione finanziaria con un team guidato dal partner Nicola Gaglione, con il supporto del senior associate Marco Moscatelli e dello junior associate Samuele Spalletti supportati per i profili di diritto amministrativo dal counsel Micaela Tinti e dall'associate Elena Martignoni.

Gli adempimenti notarili sono stati seguiti dal notaio in Milano Ubaldo La Porta coadiuvato da Cosimo Sampietro