GOP e A&O nell'operazione di integrazione tra Acotel e Softlab

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Acotel Group S.p.A., società le cui azioni sono quotate sul MTA gestito e regolamentato da Borsa Italiana, in una complessa operazione di integrazione con il gruppo facente capo a Softlab Holding S.r.l., assistita da Allen & Overy.

L'operazione prevede, tra gli altri, un aumento di capitale in natura e un aumento di capitale in denaro da parte di Acotel Group S.p.A. riservati in sottoscrizione, rispettivamente, a Tech Rain S.p.A., società del gruppo facente capo a Softlab Holding S.r.l. e alla medesima Softlab Holding S.r.l..

Il closing dell'operazione è previsto entro il 30 giugno p.v., subordinatamente all'avveramento di talune condizioni, ivi compresa l'approvazione degli aumenti di capitale da parte dell'assemblea straordinaria di Acotel Group S.p.A. con il meccanismo del c.d. whitewash. Acotel e i soci di riferimento Macla S.r.l. e Clama S.r.l. sono state assistite da GOP con un team composto dal managing associate Mattia Casarosa (in foto), l'of counsel Giulia Staderini e l'associate Caterina Pistocchi. Softlab Holding S.r.l., Softlab S.p.A. e Tech Rain S.p.A. sono state assistite da Allen & Overy.