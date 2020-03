Nasce CMCA consulenti associati, un network di professionisti, con sedi a Mantova e Verona, guidato dai partner fondatori Enrico e Michele Colantoni

Si tratta di un network di commercialisti che assistono, da oltre 40 anni, imprese di medie e grandi dimensioni nelle operazioni straordinarie, nella revisione e nel contenzioso tributario oltre a fornire loro consulenza e assistenza continuativa in materia fiscale e societaria e servizi di rielaborazione paghe e contributi; con particolare riferimento ai territori della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Le attività svolte dai professionisti del network sono riconducibili a 3 macro-aree:

• FINANZA E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

• TAX

• REVISIONE

"L'obiettivo è creare un network di consulenti che integri realtà professionali basate in provincia, a partire da Mantova e Verona per poi espandersi" afferma Enrico Colantoni, che precisa: "Mantova e Verona sono geograficamente in una posizione invidiabile, al centro di tre regioni molto operose -Lombardia, Veneto ed Emilia- caratterizzate da un tessuto imprenditoriale che necessita sempre più di avvalersi di consulenti in grado di offrire, oltre alle attività ordinarie, servizi sofisticati che uniti siamo in grado di garantire. A questa necessità si aggiunge anche il tema del passaggio generazionale interno: i nostri figli, con specializzazioni diverse, hanno manifestato la volontà di proseguire nel percorso tracciato dai genitori e stanno/hanno fatto da poco l'ingresso in studio".

"Il progetto è quello di attivare tre ordini di sinergie" prosegue Michele Colantoni, "prima di tutto a livello di competenze, integrando i servizi paghe e contributi e revisione che oggi vengono prevalentemente svolti rispettivamente a Verona i primi e a Mantova i secondi, offrendo così un servizio più completo e di maggiore qualità; in secondo luogo a livello di organico, grazie ad una struttura più robusta e, infine, a livello di organizzazione e gestione, mettendo a fattor comune i software gestionali e le innovazioni tecnologiche che ormai sono divenute improcrastinabili".

In particolare i due partner fondatori, entrambi dottori commercialisti e revisori:

Enrico Colantoni, partner della sede di Mantova, è specializzato in fiscalità nazionale e internazionale. Tra i suoi clienti imprese di grandi e medie dimensioni, attive nel: retail GDO, beverage, manifatturiero, oil&gas, refrigerazione commerciale e industriale, acciaio, food. che assiste nelle attività di quotazione in borsa, IPO sull'AIM, operazioni straordinarie, revisione, contenzioso -giudiziale e arbitrale, oltre a fornire consulenza fiscale-societaria su base continuativa. È sindaco e revisore legale dei conti in società di capitali, membro di Organismi di Vigilanza e Consulente Tecnico del Tribunale di Mantova, arbitro presso la Camera Civile di Mantova nonché curatore fallimentare.

Michele Colantoni, partner della sede di Verona, fornisce consulenza fiscale e societaria su base continuativa a piccole-medie imprese e realtà appartenenti al settore pubblico.

Ha maturato una notevole competenza nella gestione ordinaria e straordinaria delle imprese, revisione e controllo legale dei conti, elaborazione paghe e contributi. Oltre alla consulenza continuativa e alla pianificazione fiscale, assiste sia imprese sia enti pubblici nell'attività contabile.

È revisore contabile in società di capitali e in enti commerciali e non, siede in consigli di amministrazione ed è sindaco in società commerciali. È, inoltre, curatore fallimentare e assolve incarichi di fiducia come amministratore di sostegno e curatore presso il Tribunale di Verona.