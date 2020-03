ALÌ SUPERMERCATI GESTIRÀ DIRETTAMENTE LA LOGISTICA DEL MAGAZZINO CENTRALE DI PADOVA







Alì Supermercati e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto l'accordo che innova l'organizzazione della logistica nella grande distribuzione.



Alì Supermercati pone fine agli appalti della sua logistica e, in controtendenza rispetto agli atri player della GDO, assume a tempo indeterminato i 160 lavoratori attualmente occupati alle dipendenze della società appaltatrice.



Gestirà, quindi, direttamente la movimentazione merce anche all'interno del magazzino di via Olanda a Padova oltre a quello di Via Svezia a Padova.



Questo storico accordo è il frutto del grande impegno e del senso di responsabilità profuso in questi anni da tutte le parti. In particolare, del dialogo dell'impresa con le organizzazioni sindacali e delle istanze espresse dalle associazioni sindacali non sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali, tutte coinvolte e informate delle scelte organizzative intraprese.



È il risultato del percorso che l'azienda veneta ha iniziato tre anni addietro con l'apertura e la gestione diretta del nuovo magazzino di via Svezia. Scelta questa che ha dato risultati positivi in termini di serenità dei rapporti con i lavoratori, nonché in termini di efficienza organizzativa e produttiva.



Con la nuova decisione Alì Supermercati, impresa con oltre cinquant'anni di storia e che supera il miliardo di euro di fatturato, compie ora un gesto di grande responsabilità: elimina il precariato nel suo ciclo distributivo; garantisce a 160 lavoratori l'occupazione stabile; migliora le attuali condizioni economiche dei lavoratori che assumerà, e li farà finalmente sentire parte integrante dell'azienda, che ad oggi conta oltre 4.000 collaboratori.



Alì Supermercati è altresì convinta che la gestione diretta del ciclo distributivo migliorerà anche il servizio per i suoi clienti.



"Siamo davvero soddisfatti dell'importante lavoro svolto in sinergia con le organizzazioni sindacali per concludere questo accordo. Ci abbiamo creduto e con un gesto di grande responsabilità abbiamo deciso di gestire direttamente il ciclo della logistica della nostra distribuzione, convinti che la stabilità occupazionale e il benessere dei nostri collaboratori siano lo strumento privilegiato per migliorare ancora di più il servizio ai nostri clienti." - afferma Gianni Canella, Vice Presidente di Alì S.p.A.



Alì Supermercati, azienda padovana della grande distribuzione organizzata fondata nel 1971, con un fatturato che ha superato il miliardo di euro, conta 113 punti vendita in Veneto ed Emilia Romagna, tra negozi di quartiere Alì Supermercati e superstore Alìper, dando lavoro a 4.000 collaboratori, di cui il 95% ha oggi un contratto a tempo indeterminato. I nuovi assunti effettivi per l'anno 2019 sono stati 265, mentre negli ultimi cinque anni sono stati 1.237.



Sul piano della sostenibilità ambientale, grazie agli interventi per limitare l'impatto delle attività, nell'anno 2019 sono state risparmiate all'ambiente 710 tonnellate di emissioni di CO2 ed ad oggi sono stati messi a dimora dall'azienda, in collaborazione con i clienti, quasi 15.000 alberi nell'ambito del progetto We Love Nature.