Clifford Chance ha assistito IC Ictas Sanayi ve Ticaret A.S. nell'acquisizione, per $ 315 milioni, della quota detenuta da Astaldi S.p.A. dell'asset relativo alla concessione per la realizzazione e gestione del Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia.



Lo Studio, in particolare, ha assistito Ictas nell'ottenimento dell'autorizzazione dell'operazione straordinaria da parte del Tribunale di Roma, davanti al quale pende la procedura concordataria di Astaldi, con un team composto dal Partner Fabio Guastadisegni e dal Senior Associate Andrea Tuninetti Ferrari, mentre per gli aspetti corporate dell'operazione ha agito il Partner Umberto Penco Salvi.



Considerato il beneficio atteso per i creditori di Astaldi, per effetto della cash injection derivante dal pagamento del prezzo di acquisto, l'operazione riveste carattere strategico sia per il settore infrastructure che per la procedura concordataria.