R&P Legal partner di "Musica che Unisce", maratona televisiva di cantanti, artisti e sportivi finalizzata alla raccolta di fondi in favore della Protezione Civile

Il team entertainment di R&P Legal guidato da Pierluigi De Palma è partner di "Musica che Unisce", progetto charity creato da Marta Donà in collaborazione con Rai.

Musica che Unisce vedrà cantanti, artisti e sportivi di ogni generazione impegnati in una maratona benefica che sarà trasmessa da Rai Uno in prima serata ed in simultanea da Rai Radio Due e tutte le piattaforme telematiche di Rai.

Nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza Covid 19, tutti i testimonial partecipanti stanno inviando video realizzati in casa che costituiranno il flusso della trasmissione, invitando i cittadini a sostenere la Protezione Civile con le proprie donazioni. R&P Legal ha gestito i rapporti legali con gli artisti ospiti e con Rai.

Tutti i partecipanti al progetto Musica che Unisce hanno fornito gratuitamente la propria opera.