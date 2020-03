Al bando due borse di studio in memoria di Franco Bonelli

Per il quarto anno consecutivo BonelliErede bandisce due borse di studio in onore di uno dei suoi fondatori: Franco Bonelli. Le borse sono destinate a giovani laureati in giurisprudenza che desiderino approfondire i propri studi nelle materie oggetto degli scritti di Franco Bonelli stesso.

Le due borse di studio sono destinate rispettivamente alla frequentazione di un programma di Master (LL.M. o programmi similari) presso un'università dell'Unione Europea o degli Stati Uniti; oppure allo svolgimento di un programma di ricerca – dottorato o ricerca finalizzata alla pubblicazione di un libro o un articolo – sempre presso un'università di uno stato europeo o degli Stati Uniti.

Il bando si apre oggi e sarà chiuso il prossimo 14 aprile 2020. Possono presentare la loro candidatura i cittadini italiani o di un altro stato dell'Unione Europea che abbiano conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza prima del 31 luglio 2018, con un punteggio non inferiore a 105 e presso una università italiana o di uno stato membro dell'Unione. Dovranno altresì essere in possesso di una adeguata conoscenza della lingua straniera utilizzata nel programma di studio o di ricerca previsti.

Anche quest'anno l'intero progetto, per conto di BonelliErede, è coordinato da Alberto Saravalle, partner e membro del Consiglio degli Associati di BonellErede. "Tengo in maniera particolare a questo bando che, per il quarto anno consecutivo, è stato organizzato da BonelliErede" commenta Alberto Saravalle "è un modo non solo per mantenere vivi la memoria e gli insegnamenti di Franco Bonelli tra le nuove generazioni, ma anche per perseverare la sua scuola consentendo a due giovani di andare a studiare all'estero in Università di eccellenza.".

Le borse di studio saranno conferite a giudizio inappellabile da una Commissione presieduta da Sabino Cassese e composta da Giovanni Domenichini e Piergaetano Marchetti.

"Il coraggio e la forza di realizzare insieme grandi idee è il purpose che accompagna BonelliErede ogni giorno e credo che le due borse di studio che da quattro anni bandiamo in memoria di Franco Bonelli ne siano l'esemplificazione" commenta Stefano Simontacchi, Presidente BonelliErede. "Volte a dare un'opportunità di studio, approfondimento e scoperta alle più meritevoli fra le menti italiane ed europee, rappresentano una concreta e stimolante occasione di formazione e crescita per i giovani che, con coraggio e forza, si affacciano alla nostra professione".

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa alla sede milanese di BonelliErede (Via Michele Barozzi, 1 – 20122, Milano), all'attenzione di Marco Sinopoli oppure inviata tramite e-mail all'indirizzo marco.sinopoli@belex.com , entro e non oltre il 14 aprile 2020. La determinazione degli assegnatari delle due borse di studio avverrà entro il 15 giugno 2020.

Il bando è disponibile a questo link.