Gli Ordini dei Commercialisti Pugliesi si rivolgono al Premier: «Noi ignorati dal DL Cura Italia»

E' stata lanciata da qualche giorno una petizione che in poche ore ha registrato oltre 3.500 firmatari, dagli ODCEC di Bari, Brindisi, Foggia, Taranto e Trani, per rafforzare le richieste già avanzate dal Consiglio Nazionale e chiedere al Premier Conte ed al Governo di:





• prevedere per i Commercialisti misure di sostegno finanziario a cui, attualmente, non hanno diritto;



• sospendere qualsiasi adempimento di natura fiscale, contributiva, civilistica, amministrativa e processuale per tutta la durata dell'emergenza sanitaria;



• rinviare, almeno fino al mese di ottobre 2020, qualsiasi pagamento, da parte di tutti i contribuenti, di imposte, tasse e contributi.



Gli Ordini Pugliesi chiedono di essere parte attiva nel definire le politiche economiche necessarie per gestire l'emergenza e garantire la ripresa del Paese. I Commercialisti, come tutte le altre professioni, dovranno servire da volano per il rilancio economico e finanziario post emergenza sanitaria; è necessario individuare poche grandi linee di intervento per sostenere il tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse e complicazioni normative.



In questo momento, però, tutti professionisti stanno soffrendo, come tutti, il blocco delle attività nonostante con alto senso del dovere e con spirito di servizio non fanno venire meno i loro preziosi servizi professionali.



Chiunque voglia può firmare la petizione al seguente link http://chng.it/7kjHfHgC e condividerla con i propri contatti sui social.