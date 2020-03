BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA: IL TEAM LEGALE PREMIATO AGLI "EUROPEAN COUNSEL AWARDS"

Il team legale di British American Tobacco (BAT) Italia è stato premiato come miglior dipartimento nella categoria "Employement" degli European Counsel Awards, la principale manifestazione europea dedicata agli uffici legali interni alle aziende e ai consulenti che maggiormente si sono distinti nei loro campi di riferimento.



Il riconoscimento, giunto alla sua tredicesima edizione, è stato assegnato durante la cerimonia che si è svolta a Londra presso la storica sede del "One Great George Street", malgrado BAT Italia non abbia potuto partecipare a causa delle limitazioni per la diffusione del Covid-19.



BAT Italia entra così nella shortlist per partecipare ai Global Counsel Awards (massimo riconoscimento a livello mondiale per un team legale), che si terrà ad ottobre a New York.



Andrea di Paolo, Responsabile Affari Legali e Regolatori per il sud Europa di British American Tobacco, ha dichiarato: "Sono orgoglioso che la nostra squadra abbia ottenuto questo importante riconoscimento che ci permetterà di entrare nella shortlist dei Global Counsel Awards di New York, insieme ai migliori uffici legali di aziende provenienti da tutto il mondo. Il premio è il risultato del duro lavoro che ogni giorno il nostro dipartimento si trova ad affrontare in un settore complesso e regolamentato come quello del tabacco e dei prodotti a potenziale rischio ridotto. Voglio dunque ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile".



Gli European Counsel Awards (parte dei Global Counsel Awards) sono ospitati da Lexology in associazione con ACC (Association of Corporate Counsel) e riconoscono il lavoro svolto dai team legali interni di aziende provenienti da tutto il mondo.

Giunti alla quattordicesima edizione, i Global Counsel Awards riconoscono i migliori dipartimenti interni tra oltre 4.000 candidati. Gli award culminano ogni anno in quattro dei più grandi raduni annuali di consulenti aziendali senior, con prestigiose cerimonie a Hong Kong, Rio de Janeiro, Londra e New York.