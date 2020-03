Cocuzza & Associati pubblica il Covid-19 Legal Kit

Lo studio Cocuzza & Associati ha organizzato al suo interno una task force per far fronte alle numerose richieste da parte dei clienti.

I nostri professionisti, ciascuno per la propria area di competenza, stanno lavorando quotidianamente per offrire un'interpretazione quanto più esaustiva dei numerosi provvedimenti che si stanno susseguendo in questi giorni.

Obiettivo, r offrire un aggiornamento settimanale, in modo da essere quanto più efficaci e al passo con le novità.

La panoramica fotografa lo stato dell'arte al 26 marzo 2020 e può quindi essere soggetta a future modifiche.

I titoli dei contributi sono presenti nella sezione dedicata del sito Cocuzza & Associati: https://www.cocuzzaeassociati.it/notizie/covid-19-legal-kit/