ORA LEGALE: EFFETTI PER LE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI

Alle ore 02:00 di domenica 29 marzo 2020 entrerà in vigore l'ora legale. Come di consueto, l'orario verrà spostato in avanti di un'ora passando direttamente dalle ore 2:00 alle ore 3:00. Tale convenzione durerà fino a domenica 25 ottobre 2020.



L'applicazione dell'ora legale nelle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani avrà inizio, anziché alle ore 02:00 di domenica 29 marzo, alle ore 12:00 di sabato 28 marzo, ora in cui le lancette dell'orologio dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti.