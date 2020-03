Legalitax Studio Legale e Tributario: Coronavirus, Webinar su Smart Working e Telelavoro

Come rispettare le norme, garantire la sicurezza dei dati e organizzare in modo efficace il personale dipendente



Milano, 30 marzo 2020 – Si terrà giovedì 2 aprile alle ore 10:00 il Webinar gratuito su Smart Working e Telelavoro organizzato da Legalitax Studio Legale e Tributario. Il seminario ha l'obiettivo di chiarire gli aspetti principali dello Smart Working e del Telelavoro attraverso l'analisi degli aspetti normativi e di compliance, nonché inerenti la sicurezza dei dati e la gestione di team virtuali in questo periodo di emergenza Coronavirus.



Attraverso questo strumento Legalitax Studio Legale e Tributario vuole fornire alle aziende gli strumenti e il supporto necessari per fronteggiare il momento di emergenza Coronavirus, offrendo maggiore consapevolezza sui temi del lavoro a distanza. Verranno valutati anche gli aspetti positivi e le opportunità che questa metodologia di lavoro offre e potrà offrire in futuro, anche quando l'emergenza sarà cessata.



L'avvocato Alessandro Polettini, partner di Legalitax, introdurrà i temi oggetto del Webinar; l'avvocato Luciano Racchi, partner di Legalitax, illustrerà gli aspetti giuslavoristici relativi alla disciplina e alla legislazione di emergenza dello Smart Working e del Telelavoro, oltre che gli aspetti pratici; l'avvocato Maddalena Valli, senior manager di Legalitax, interverrà sull'importanza della compliance anche in caso di emergenza e fornirà indicazioni pratiche su come rispettare la normativa privacy in caso di Smart Working e Telelavoro.



Il tema delle misure di sicurezza da attuare per evitare incidenti sui dati e della loro adeguatezza verrà analizzato dal dottor Stefano Meller della società Yarix e la dottoressa Federica Tabone, psicologa del lavoro, chiuderà il seminario con dei suggerimenti relativi alle modalità di gestione dei team virtuali.



Per partecipare al Webinar sarà sufficiente iscriversi al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3663183922476838669