COVID-19 - Lo Studio Legale Scicchitano con un pool di professionisti attiva il Pronto Intervento Imprese

Lo Studio Legale Scicchitano, da sempre attento alle esigenze delle aziende italiane, ha attivato un "Pronto Intervento Imprese" a seguito dell'emergenza del Coronavirus.



Lo studio, fondato dal Prof. Avv. Sergio Scicchitano, consapevole che in questi giorni difficili ognuno è chiamato a dare il proprio contributo, metterà a disposizione le competenze ed esperienze giuridiche di 40 anni di professione forense per supportare le aziende nel periodo dell'emergenza e nel periodo successivo.



Attraverso l'attivazione di una linea telefonica dedicata e di un indirizzo email costantemente presidiato, un pool di professionisti dello studio legale Scicchitano esperti in materia di diritto civile, penale, di crisi d'impresa in collaborazione con i professionisti dello studio D'Amore & Partners, con oltre 30 anni di esperienza nel settore della consulenza fiscale, tributaria, societaria e concorsuale e con gli esperti in materia finanziaria e creditizia affianca le aziende in difficoltà, fornendo un'assistenza completa e rispondendo in modo chiaro e puntuale ai loro quesiti.



"Il blocco di gran parte delle attività, necessario per il contenimento dell'epidemia, ha imposto forti limitazioni o imposto la chiusura, come prescritto nei DPCM, alle aziende che non possano passare alla modalità dello smartworking con un impatto già significativo per alcune realtà aziendali, ma non ancora quantificabile, che ha modificato organizzazioni, assetti societari e piani di lavoro." - ha commentato l'avvocato Scicchitano – "Siamo al fianco degli imprenditori da così tanti anni da saper trovare soluzioni a tanti problemi giudiziari e non. Ancora una volta, oggi e quando sarà passata questa emergenza, sappiamo come dare il nostro contributo al sistema delle imprese italiane. Lo stiamo fornendo adesso ma stiamo già pensando al dopo quando l'intero sistema economico avrà bisogno di consulenza. Per questo siamo già attivi con un Pool per le Imprese".



Il Pronto Intervento Imprese ha attivato una linea telefonica ad hoc al numero 366 2152448

I quesiti degli imprenditori possono essere inviati anche via email a:

info@studiolegalescicchitano.it



I quesiti principali e più interessanti, opportunamente anonimizzati, e le relative risposte saranno resi disponibili sul sito dello Studio Legale Scicchitano in un'apposita sezione web.



http://www.studioscicchitano.it/

https://www.damorepartners.it/