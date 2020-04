Gemma & Partners con MEIL per l'acquisizione delle divisione Oil&Gas del Gruppo Trevi

Tra il 30 marzo e la data odierna è stata completata con successo la seconda parte del closing per la cessione delle divisione Oil&Gas del Gruppo Trevi al gruppo indiano MEIL Global Holdings B.V., società del gruppo appartenete a Megha Engineering & Infrastructure Ltd, uno dei maggiori gruppi indiani del settore delle infrastrutture con ricavi annuali di 2,5 miliardi di dollari.

L'intero capitale sociale di Drillmec S.p.A., Drillmec Inc. e Petreven S.p.A., società della Divisione Oil&Gas del Gruppo Trevi, è stato trasferito al Gruppo Meil per un importo complessivo pari ad Euro 116.4 milioni.



Il Gruppo MEIL è stato assistito dallo studio Gemma & Partners, con il prof. avv. Andrea Gemma e l'avv. Elisabetta Mattozzi.