E' partita oggi #lefamigliedelfare, una raccolta di fondi per l'emergenza Covid-19 rivolta alle famiglie imprenditoriali italiane, promossa da Alvarium (multi family office che opera a livello globale, oggi attivo anche in Italia) e dall'Associazione Italiana Family Officer (AIFO).



L'iniziativa mira a coinvolgere family office, professionisti ed esponenti del panorama imprenditoriale italiano in un'alleanza sistemica a favore del Paese, in questo momento di estrema criticità.



Le necessità di acquisito di materiali essenziali per la piena operatività delle strutture sanitarie e gli interventi dettati dall'emergenza sono oggi le sfide che la Protezione Civile Italiana deve continuare a fronteggiare.

I fondi ad oggi ricevuti dalle donazioni hanno infatti risposto solo parzialmente alle esigenze.

Per questo, le donazioni saranno destinate al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e saranno finalizzate all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, respiratori, ventilatori e presidi medici chirurgici.



Queste le coordinate bancarie per effettuare le donazioni:

Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Via del Corso 226 – ROMA

Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387

BIC: BCITITMM

Causale: #lefamigliedelfare art 66 DL18/20 (*)(**)



Francesco Fabiani, CEO Alvarium Italia ha dichiarato: "Intendiamo fare appello a tutte le famiglie imprenditoriali italiane per creare un grande movimento solidaristico, necessario nella difficile fase che il Paese sta vivendo. Il Gruppo Alvarium, operativo a livello globale, si unirà a questo sforzo in Italia e si adopererà per lanciare iniziative analoghe nei Paesi in cui opera".



Patrizia Misciattelli delle Ripe, Fondatrice e Presidente di AIFO, ha dichiarato: "Siamo consapevoli del senso di dolore e impotenza di chi dedica ogni ora del proprio tempo a dare lavoro e creare valore. Ma sappiamo anche quanta capacità di dare e quanta energia positiva ci sia all'interno delle Famiglie che hanno contribuito a creare l'economia del nostro Paese. Per questo AIFO si impegna al fianco del nostro associato Alvarium a promuovere, sostenere e diffondere "#lefamigliedelfare", rivolgendosi a tutti i Family Office, alle Famiglie Imprenditoriali, ai Professionisti che da anni ci accompagnano, per una grande testimonianza di solidarietà e protezione per il valore primo, la vita."



(*) i dettagli degli aderenti alla raccolta fondi e delle rispettive devoluzioni sono riservati e non divulgabili a terzi da parte della Protezione Civile Italiana

(**) Le erogazioni liberali in denaro (e in natura) possono dare diritto agli incentivi fiscali (detraibilità fiscale) nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dal Decreto Cura Italia (art. 66 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - in fase di conversione)