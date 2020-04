Lo studio Cocuzza & Associati ha organizzato al suo interno una task force per far fronte alle numerose richieste da parte dei clienti.

I nostri professionisti, ciascuno per la propria area di competenza, stanno lavorando quotidianamente per offrire un'interpretazione quanto più esaustiva dei numerosi provvedimenti che si stanno susseguendo in questi giorni.

Ci siamo organizzati per offrire un aggiornamento settimanale, in modo da essere quanto più efficaci e al passo con le novità.

La panoramica fotografa lo stato dell'arte al 2 aprile 2020 e può quindi essere soggetta a future modifiche.

Nel sito sono presenti articoli in Inglese, un articolo in Francese e un aggiornamento in Italiano.

I titoli dei contributi sono presenti nella sezione dedicata del sito Cocuzza & Associati: https://www.cocuzzaeassociati.it/en/notizie/covid-19-legal-kit-en/