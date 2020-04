INTRED S.P.A: SOTTOSCRITTO UN ACCORDO TECNICO DI PEERING CON SKY ITALIA S.R.L. PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "SKY VIA FIBRA"

Intred S.p.A. ("Intred" o la "Società"), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), rende noto di aver sottoscritto nella serata di ieri, 2 aprile 2020, un accordo tecnico c.d. di "peering" con Sky Italia S.r.l. ("Sky").

Tale accordo tecnico di peering consentirà ai clienti broadband di Intred di poter sottoscrivere un abbonamento con Sky relativo all'offerta a pagamento "Sky via Fibra".

Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: "Abbiamo fortemente voluto questo accordo per poter offrire ai nostri clienti la possibilità di poter sottoscrivere un abbonamento con Sky relativo all'offerta a pagamento "Sky via Fibra". Voglio ringraziare Sky per l'ampia disponibilità dimostrata, fondamentale per la stipula del presente accordo".

Intred è stata assistita in questa operazione dallo studio legale Gallotto di Milano.