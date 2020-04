Reputazione, martedì meeting online organizzato da The Skill con Racanelli, Giorgino, Massimei, Battista e Pinelli

"Reputazione. Come tutelare il ‘grande capitale' nell'era dell'innovazione?" è il tema scelto dallo studio di comunicazione The Skill, specializzato in brand storytelling, reputation management, crisis e litigation pr come nuovo appuntamento per il ciclo "Skill breakfast. I caffè della competenza", nati un paio di anni fa e, causa Covid-19, proposti in chiave virtuale.

Martedì 7 aprile dalle ore 11, sul web grazie alla piattaforma Zoom Cloud Meeting, la società fondata da Andrea Camaiora affronta l'argomento Reputation con un parterre composto dal giornalista TG1, docente e studioso, Francesco Giorgino, da Antonello Racanelli (procuratore aggiunto della Repubblica a Roma e già componente del Csm), dall'avvocato civilista Gianluca Massimei (NCTM studio legale, tra i principali esperti italiani in ambito media & reputation), dall'avvocato penalista Fabio Pinelli (segnalatosi per alcuni casi giudiziari di maggiore scalpore) e dal vice direttore del Corriere della Sera Pierluigi Battista.

A confrontarsi con i relatori, oltre a un panel selezionatissimo di imprenditori, manager, giornalisti, avvocati, medici e commercialisti, anche quattro professionisti di The Skill: Fabrizio de Feo (head of Media relations), Lorenzo Munegato (capo Area Nord Est), Roberta Polese (litigation pr specialist) e Giovanni Cioffi (head of brand storytelling e social networking).