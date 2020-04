Tutelata la nota varietà di grano duro "San Carlo"

Con sentenza del 24 marzo scorso il Tribunale di Roma ha riconosciuto tutela alla varietà di grano duro denominata "San Carlo" particolarmente apprezzata per la sua produttività e per la eccezionale qualità delle semole.



Il Tribunale di Roma ha accertato anzitutto l'attività contraffattiva posta in essere da un'azienda sementiera marchigiana che aveva moltiplicato la varietà protetta di frumento "San Carlo" senza alcuna autorizzazione da parte del suo costitutore violandone così l'esclusiva.



Oltre alla contraffazione delle sementi è stata accertata tramite l'ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) anche l'apposizione sulle confezioni di frumento contraffatto di cartellini di certificazione falsificati, in palese violazione della legge sementiera. Per questo i giudici romani hanno pure ritenuto sussistente l'ipotesi di concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche, che si verifica tutte le volte che la violazione di una norma di diritto pubblico (com'è appunto la legge sementiera) determina un vantaggio competitivo per il soggetto che la viola a scapito dei suoi concorrenti che invece rispettano la medesima norma.



Agroservice Spa e Sicasov, assistite dallo studio legale Trevisan & Cuonzo con un team composto dal socio Vincenzo Acquafredda e dagli associate Domenico Anacleto e Roberta Stasi, hanno ottenuto a titolo di risarcimento del danno la retroversione degli utili realizzati dal contraffattore oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali a far data dal 2015 e la rifusione delle spese legali.



Si tratta di una decisione importante per il settore agroalimentare in cui le varietà vegetali giocano sempre più un ruolo fondamentale per il miglioramento e lo sviluppo dell'intero comparto.