LP Avvocati con l'ingresso di Flavia Tortorella si arricchisce e apre la practice area di Diritto Sportivo



L'avv. Flavia Tortorella, nota e apprezzata professionista specializzata ed esperta nel settore del Diritto sportivo entra a far parte di LP Avvocati in qualità di of Counsel dal mese di aprile.

Lo studio ha da pochi giorni cambiato sede ampliando la struttura nei nuovi locali di Piazza Alessandria, 24 a Roma e promosso l'ingresso nella compagine societaria di una nuova socia, l'avv. Sonia D'Angiulli, da anni alla testa del team dedicato al diritto ambientale.



LP Avvocati raggiunge ora il numero di oltre 25 esperti di cui 5 soci e 3 of Counsel, oltre al dott. Aldo Ricci, economista dello sviluppo ed esperto del settore energetico, storico e determinante componente del team interdisciplinare Energia e Ambiente.



«Con l'ingresso di Flavia - dichiara il partner Roberto Fiore, penalista esperto di white collar crime - si conclude un progetto di riposizionamento dello studio che intende assecondare richieste giunte dalla clientela di ampliare l'offerta di servizi, allo stesso altissimo livello di specializzazione già fornito finora. L'incontro con Flavia ci ha reso determinati nella scelta di ampliare la nostra offerta nel settore del Diritto sportivo».



« Ho deciso di entrare in sinergia con un team di colleghi - ha commentato l'avv. Tortorella - per far sí che la mia specializzazione possa contribuire a creare un'offerta sempre più ampia di servizi professionali. Credo infatti che l'approccio multidisciplinare che LP Avvocati propone, sia assolutamente vincente e l'unico in grado, oggi, di rispondere positivamente alle esigenze della clientela. Con Roberto e gli altri soci di LP Avvocati il rapporto è iniziato subito sotto il segno dell'empatia e della collaborazione. Sono stata accolta con entusiasmo e sono felice di questo nuovo inizio che, sono certa, sarà apprezzato dai clienti».