Grimaldi Studio Legale nell'accordo fra Renergetica S.p.A. e Edison S.p.A.

Grimaldi Studio Legale, con gli avvocati Adriano Pala e Elena Sacco, ha assistito Renergetica S.p.A. - società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia ed attiva nello sviluppo di progetti nelle fonti rinnovabili sul mercato internazionale - nell'accordo triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, con Edison S.p.A. per la realizzazione, da parte di Renergetica S.p.A., di impianti fotovoltaici sul territorio italiano con una potenza di picco complessiva di almeno 50 MWp per ciascun anno.